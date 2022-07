Crescita | inflazione e imprese Le incertezze dell’economia italiana

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il Paese sta vivendo una fase di grande incertezza su tutti i principali fronti, politico, economico, finanziario e sociale, con l’unica certezza che è data dalla tenuta del sistema, che, come nel passato, è abituato ad attraversare simili momenti senza perdere la sua capacità di superare le difficoltà e competere sui mercati interni ed esteri. All’incertezza si aggiunge il contrasto di opinioni sulla prossima evoluzione e sulle prospettive. Le analisi divergono su diversi punti, ma convergono sul considerare il momento molto delicato, in grado di evolvere o verso il miglioramento, oppure verso il peggioramento nel volgere di poco tempo. Sul fronte politico, d’un tratto si è entrati in un clima elettorale con programmi massimalisti da parte di alcune forze politiche e l’irrigidimento su particolari provvedimenti da sbandierare nella prossima campagna ...

lacittanews : Il Paese sta vivendo una fase di grande incertezza su tutti i principali fronti, politico, economico, finanziario e… - mursili13 : @Moonlightshad1 Ha fatto la fine di Monti. Ma almeno quello aveva fatto delle riforme strutturali, che piacciano o… - gscolaro376 : @MichelaMeloni1 Abbiamo capito: l’ultimo fattore di crescita dell’inflazione. - pepebigne : @PieroPelu Ci è già costato con un'inflazione da record, un aumento del debito pubblico e ultimi per crescita nell'… - Virus1979C : RT @M5S_Europa: La #Bce alza i tassi più delle attese. In questo momento il rischio di una stretta eccessiva è una frenata alla crescita. P… -

... a causa dell"record e della crescente concorrenza di app rivali come TikTok che hanno danneggiato la domanda di pubblicità, ma ha registrato unadegli utenti superiore alle ......europee sono in calo aspettando gli indicatori sul manifatturiero e i servizi nell'area euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Borse europee in calo rallentate dai timori sunell'...L’export vino italiano chiude il primo quadrimestre in positivo, con i volumi esportati a +1,1% (653 mln di litri) e un corrispettivo di 2,3 miliardi di euro (+12,6% il trend in valore, condizionato p ...Le richieste di finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni e servizi registrano un incremento del +25,8% contro il +22,4% dei prestiti personali. La domanda di prestiti verso piattaforme digitali ...