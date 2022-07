Cori | bandiere e un grande cuore giallorosso | Roma | la festa dei tifosi al Pantheon

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il 22 luglio lacompie 95 anni: igiallorossi si sono dati appuntamento alalle 23 di ieri sera per dare il via ai ...

AliprandiJacopo : Il solito magnifico spettacolo tra cori, fumogeni e bandiere. E sono 95. #ASRoma - Zanthar65 : RT @AliprandiJacopo: Il solito magnifico spettacolo tra cori, fumogeni e bandiere. E sono 95. #ASRoma - sigilipufredian : RT @AliprandiJacopo: Il solito magnifico spettacolo tra cori, fumogeni e bandiere. E sono 95. #ASRoma - mencho_im : RT @AliprandiJacopo: Il solito magnifico spettacolo tra cori, fumogeni e bandiere. E sono 95. #ASRoma - salvione : La Roma compie 95 anni: festa dei tifosi tra cori, fumogeni e bandiere -

Il 22 luglio la Roma compie 95 anni: i tifosi giallorossi si sono dati appuntamento al Pantheon alle 23 di ieri sera per dare il via ai ...E i tifosi giallorossi in massa si sono dati appuntamento al Pantheon alle ore 22 per iniziare i festeggiamenti che dureranno fino a tarda notte tra, fumogeni e una coreografia a ...Il 22 luglio la Roma compie 95 anni: i tifosi giallorossi si sono dati appuntamento al Pantheon alle 23 di ieri sera per dare il via ai festeggiamenti ...Centinaia i tifosi che dal Pantheon si sono poi diretti sotto gli uffici dove venne fondata nel 1927 la squadra capitolina ...