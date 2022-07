Conte | Alleanza col Pd | spetterà a loro Di Maio distratto dalla formazione di un nuovo partito

Linkiesta : Ora il #Pd ha l’opportunità di rilanciare l’eredità di #Draghi (ammesso che trovi il coraggio) Tolta di mezzo l’al… - CarloCalenda : Esiste la responsabilità di #Conte e quella di chi lo ha fiancheggiato nel ?@pdnetwork? difendendone le ragioni. Un… - AndreaVenanzoni : Gli esponenti del PD che oggi si affrettano a consultare precedenti costituzionali e storici, piani astrali, tecnic… - Manicomitico : RT @lupovittorio42: Pronto a scommettere che il centrosinistra guidato da #Conte e #Bersani, sarà l'alleanza vincente delle prossime elezi… - Lellasilvi : RT @AlessandroPipi4: Un'alleanza con il PD finirebbe per disintegrare il M5S. Gli elettori di Conte disprezzano Letta e i renziani che popo… -

Il leader del M5s analizza a 'Zona Bianca' la crisi di governo che ha portato alle dimissioni di Mario ...È stato il nativo di Rignano, quando intravide il pertugio della crisi delbis, a convincere gli alleati che esisteva una possibilità alternativa alle elezioni. Un uomo lontano dagli intrighi ...E' corsa tra i partiti a posizionarsi in vista delle elezioni. Il ministro della Cultura: la rottura sulla fiducia al governo rende ..."Noi abbiamo posto delle questioni, dei temi concreti, sollecitando il governo a confrontarsi con noi in Parlamento - esordisce il leader del Conte prosegue ribadendo di non essersi presentato in Parl ...