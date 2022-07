Colpo del Nottingham Forrest: ufficiale Lingaard dal Manchester United (Di venerdì 22 luglio 2022) Il mercato estivo della Premier League è stato scosso nelle ultime ore dal Colpo del Nottingham Forrest che ha prelevato a parametro zero dal Manchester United, il centrocampista Jesse Lingaard, classe 1992. È l’ennesimo acquisto dei neopromossi decisi a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella massima serie inglese dopo 23 anni di assenza. Colpo del Nottingham Forrest: quale sono le cifre dell’affare Lingaard? Secondo il Daily Star, il giocatore avrebbe firmato un contratto di un anno che, compresi tutti i bonus, lo porta a guadagnare fino a 200.000 sterline a settimana. Si di lui c’era il West Ham, che lo avuto in prestito durante la stagione 2020/2021 nella quale ha totalizzato 9 reti e 16 presenze. Ma il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 22 luglio 2022) Il mercato estivo della Premier League è stato scosso nelle ultime ore daldelche ha prelevato a parametro zero dal, il centrocampista Jesse, classe 1992. È l’ennesimo acquisto dei neopromossi decisi a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella massima serie inglese dopo 23 anni di assenza.del: quale sono le cifre dell’affare? Secondo il Daily Star, il giocatore avrebbe firmato un contratto di un anno che, compresi tutti i bonus, lo porta a guadagnare fino a 200.000 sterline a settimana. Si di lui c’era il West Ham, che lo avuto in prestito durante la stagione 2020/2021 nella quale ha totalizzato 9 reti e 16 presenze. Ma il ...

