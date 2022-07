Il Post

Eddie Redmayne, Jude Law e Sandra Bullock, oltre a quelli agli Oscar, tra chi valeva la pena fotografare in ...Eddie Redmayne, Jude Law e Sandra Bullock, oltre a quelli agli Oscar, tra chi valeva la pena fotografare in ... Celebripost Gli attori Ryan Gosling, Billy Bob Thornton e Ana de Armas erano alla prima di The Gray Man, ma tra le prime della settimana in cui fotografare qualcuno di famoso merita una menzione anche quella di K ...Sono tre gli eventi che arricchiscono di facce note la raccolta delle persone che valeva la pena fotografare in settimana: il torneo di Wimbledon, con i duchi di Cambridge, David Beckham e Gemma Chan; ...