CDS- Napoli scatenato, Kim, Simeone e due nomi per la porta. Cifre e dettagli delle operazioni (Di venerdì 22 luglio 2022) Simeone ha detto si al Napoli, in settimana arriva anche il sudcoreano Kim. Ora tutto sul portiere. Napoli – Simeone – KIM. Il nuovo Napoli 2022/2023 sta prendendo pian piano forma, Simeone sostituirà Petagna destinato al Monza di Berlusconi, in difesa arriva Kim. Giuntoli lavora per un portiere, due i nomi in ballo. Simeone HA DETTO SI AL Napoli Giovanni Simeone pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli, la firma sul contratto è imminente. Si parla di 16-17 milioni di euro per acquistare il cartellino dell’attaccante argentino. In questo modo Simeone potrà apporre la sua firma sul contratto che il Napoli gli presenterà, ma cambia la formula del trasferimento ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 22 luglio 2022)ha detto si al, in settimana arriva anche il sudcoreano Kim. Ora tutto sul portiere.– KIM. Il nuovo2022/2023 sta prendendo pian piano forma,sostituirà Petagna destinato al Monza di Berlusconi, in difesa arriva Kim. Giuntoli lavora per un portiere, due iin ballo.HA DETTO SI ALGiovannipronto a diventare un nuovo giocatore del, la firma sul contratto è imminente. Si parla di 16-17 milioni di euro per acquistare il cartellino dell’attaccante argentino. In questo modopotrà apporre la sua firma sul contratto che ilgli presenterà, ma cambia la formula del trasferimento ...

