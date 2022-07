Gazzetta_it : Bremer: 'Juve nel destino? Sì, ho anche un cane bianconero' - Gazzetta_it : Juve, forze fresche: chi sono i giovani che Allegri ha portato in tournée - Gazzetta_it : Gatti e Vlahovic, la regia e il modulo: cinque domande a cui Allegri cerca risposta in tournée - albymesiano : RT @Gazzetta_it: Bravo Allegri: niente banalità né prudenza: deve vincere lo scudetto - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Juve. Gatti 'La gavetta la mia forza, ora imparo da Bonucci' -

Corriere dello Sport

"Le prime settimane allaE' un ambiente totalmente differente rispetto al passato, sono arrivato in uno dei top club a livello europeo, non ti fanno mancare nulla. Con l'umiltà e la voglia qua ...Imparo da Bonucci' leggi anche Allegri: "ha dovere di puntare allo scudetto" Uno dei volti nuovi della Juventus 2022/23 è Federico Gatti . Il difensore centrale classe '98 è stato acquistato dai ... Calciomercato Juve: Morata, Paredes e le cessioni Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...'Colpito dall'impressionante umiltà dei campioni che ho come nuovi compagni' dice l'ex Frosinone TORINO (ITALPRESS) - 'Questa è un'esperienza ...