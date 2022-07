Bimba di 18 mesi muore di stenti in casa a Milano: la madre l'aveva lasciata sola per 6 giorni (Di venerdì 22 luglio 2022) E' una storia straziante quella della piccola Diana, una bambina di 18 mesi morta di stenti dopo esser stata lasciata da sola in casa dalla madre. La donna di 37 anni ha lasciato la figlia di 18 mesi ... Leggi su globalist (Di venerdì 22 luglio 2022) E' una storia straziante quella della piccola Diana, una bambina di 18morta didopo esser statadaindalla. La donna di 37 anni ha lasciato la figlia di 18...

