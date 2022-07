Bennato trascina Cagliari a suon di rock’n’ roll. Concerto in Sardegna nel giorno del suo 76° compleanno

(Di venerdì 22 luglio 2022) Classe 1946, settantasei anni. E ilsara’ sul palco a Riola Sardo (Oristano), domani sera. Energia eda vendere: Edoardoieri ae’ riuscito a far saltare fuori dai posti a sedere assegnati i circa mille spettatori che hanno seguito il suoin pieno centro, piazza Nazzari, cantando a memoria con lui ogni canzone. L’esplosione con l’ultimo bis, Nisida: il reggae dell’isola con l’Italsider che la sta a guardare ha portato sotto il palco centinaia di persone. Non ragazzini: quarantenni, cinquantenni, sessantenni, settantenni coetanei di. E al ritmo di Nisida ha ballato, questa volta non politicamente, anche un pezzo di giunta comunale. Impossibile resistere.ha iniziato da solo, come quando ...

