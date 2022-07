Bambino di 6 anni autistico scomparso ritrovato morto in un laghetto – riposa in pace, Landon (Di venerdì 22 luglio 2022) Un Bambino di 6 anni della Virginia, autistico e non verbale, è stato ritrovato morto dopo essere scomparso da casa. Secondo le tragiche notizie, Landon “Waldy” Raber è stato ritrovato in un laghetto nella proprietà nella quale era scomparso. Il dipartimento dei servizi di emergenza della contea di Buckingham ha scritto in un post su Facebook: “Nonostante non fosse questo il risultato che volevamo, né che ci aspettavamo, vorremmo ringraziare tutte le persone coinvolte nella ricerca durante la sera e la notte.” “Ciò include i volontari in servizio permanente, tutti i dipartimenti di vigili del fuoco volontari della contea, il dipartimento dei servizi ambientali, i vicesceriffo di tante altre contee e il ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 22 luglio 2022) Undi 6della Virginia,e non verbale, è statodopo essereda casa. Secondo le tragiche notizie,“Waldy” Raber è statoin unnella proprietà nella quale era. Il dipartimento dei servizi di emergenza della contea di Buckingham ha scritto in un post su Facebook: “Nonostante non fosse questo il risultato che volevamo, né che ci aspettavamo, vorremmo ringraziare tutte le persone coinvolte nella ricerca durante la sera e la notte.” “Ciò include i volontari in servizio permanente, tutti i dipartimenti di vigili del fuoco volontari della contea, il dipartimento dei servizi ambientali, i vicesceriffo di tante altre contee e il ...

