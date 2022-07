AstroSamantha, la prima donna europea a camminare nello spazio (Di venerdì 22 luglio 2022) Sul fatto che fosse una donna speciale, non ci piove, così come non ci sono dubbi sui suoi molteplici record. Ora più che mai, però, possiamo dire che Samantha Cristoforetti, per i suoi fan AstroSamantha, è una vera e propria pioniera delle camminate tra le stelle. Sì, perché la Cristoforetti è la prima donna europea a fare una lunga passeggiata tra le stelle, avventurandosi fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale. Una conquista, uno spettacolo senza precedenti e, ovviamente, un grande traguardo professionale per l’astrounauta. La passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti È una vita dedicata all’esplorazione spaziale, quella di Samantha Cristoforetti. Il suo cuore batte per lo sconfinato universo che ci sovrasta e ci abbraccia e la sua straordinaria intelligenza è votata a decifrarne i ... Leggi su dilei (Di venerdì 22 luglio 2022) Sul fatto che fosse unaspeciale, non ci piove, così come non ci sono dubbi sui suoi molteplici record. Ora più che mai, però, possiamo dire che Samantha Cristoforetti, per i suoi fan, è una vera e propria pioniera delle camminate tra le stelle. Sì, perché la Cristoforetti è laa fare una lunga passeggiata tra le stelle, avventurandosi fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale. Una conquista, uno spettacolo senza precedenti e, ovviamente, un grande traguardo professionale per l’astrounauta. La passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti È una vita dedicata all’esplorazione spaziale, quella di Samantha Cristoforetti. Il suo cuore batte per lo sconfinato universo che ci sovrasta e ci abbraccia e la sua straordinaria intelligenza è votata a decifrarne i ...

