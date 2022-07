Animali e caldo africano: 10 cose da sapere, tra crema solare e asfalto rovente (Di venerdì 22 luglio 2022) caldo e Animali: regole e divieti per il trasporto. Cosa succede sopra i 30 gradi Roma, 22 luglio 2022 - caldo record e Animali , l' Enpa - ente nazionale protezione Animali - lancia un appello a non ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022): regole e divieti per il trasporto. Cosa succede sopra i 30 gradi Roma, 22 luglio 2022 -record e, l' Enpa - ente nazionale protezione- lancia un appello a non ...

genovatoday : Caldo record, i consigli della veterinaria: 'Attenzione ad asfalto rovente e ai colpi di calore'… - acdxer : @grafo_lo_gia Con questo caldo tanti piccoli animali soffrono la sete. Io lascio acqua a disposizione per la coloni… - nonnaangela60 : RT @CarlodeBlasio1: 'Anche noi animali cerchiamo ombra quando fa caldo. Spesso sotto auto in sosta. Per favore, un'occhiata prima di partir… - LoveBellaria : RT @EssereAnimali: ?? NUOVA INDAGINE ?? Siamo stati sull'autostrada A1 per documentare le condizioni degli animali trasportati verso i mace… - CrisciGloria : RT @AE_Italia: Il caldo estremo ha causato la morte di oltre diecimila mucche in Kansas. Proprio l’allevamento di bovini è uno dei principa… -