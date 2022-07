Achille Lauro in visita ai bambini ricoverati nell’Ospedale di Siena

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 22 luglio 2022) Ieri mattinaha fattoainell’Azienda Ospedariero-Universitaria di, presso il Policlinico Santa Maria delle Scotte: insieme a lui il “supereroe in corsia” Mattia Villardita, vestito da Uomo Ragno, e la cantautrice toscana Rachele Marinelli, in arte Raele. Non una prima volta pere Mattia Villardita, da tempo protagonisti di queste belle iniziative di solidarietà negli ospedali italiani: di grande impatto l’umanità e la sensibilità di un cantante come, così come è toccante l’esperienza umana del Cavaliere Villardita, titolo conferitogli dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, proprio per le sue visite benefiche nelle pediatrie italiane, ...