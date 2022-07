Vedremo mai arrivare l’iPhone pieghevole? Le ultime previsioni (Di giovedì 21 luglio 2022) Non è stata affatto abbandonata l’idea di un iPhone pieghevole, che continua ad essere nei pensieri di Apple. Samsung è avanti anni luce, così come dimostra anche la prossima presentazione dei Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 il prossimo 10 agosto. La mela dovrà rispondere presto o tardi, anche se, almeno per il momento, le indiscrezioni a riguardo sembrano essersi quasi fermate. Siamo quasi sicuri del fatto che un iPhone pieghevole verrà presentato un giorno o l’altro, anche se non si sa ancora quale sarà esattamente il modello designato, se a libro o a conchiglia (nel dubbio, il colosso di Seul li ha lanciati entrambi). Stando a quanto riportato da ‘9to5mac.com‘, l’analista Ming-Chi Kuo e l’esperto di display Ross Young hanno fatto sapere che il device potrebbe non arrivare prima del 2025. Secondo Kuo, l’iPhone ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Non è stata affatto abbandonata l’idea di un iPhone, che continua ad essere nei pensieri di Apple. Samsung è avanti anni luce, così come dimostra anche la prossima presentazione dei Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 il prossimo 10 agosto. La mela dovrà rispondere presto o tardi, anche se, almeno per il momento, le indiscrezioni a riguardo sembrano essersi quasi fermate. Siamo quasi sicuri del fatto che un iPhoneverrà presentato un giorno o l’altro, anche se non si sa ancora quale sarà esattamente il modello designato, se a libro o a conchiglia (nel dubbio, il colosso di Seul li ha lanciati entrambi). Stando a quanto riportato da ‘9to5mac.com‘, l’analista Ming-Chi Kuo e l’esperto di display Ross Young hanno fatto sapere che il device potrebbe nonprima del 2025. Secondo Kuo,...

