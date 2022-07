Uomini e Donne, influencer ed ex concorrente de La Caserma rifiuta il trono di Maria De Filippi (Di giovedì 21 luglio 2022) Andrea Fratino, infulecer e volto de La Caserma su Rai 2, tira un bidone alla redazione di Uomini e Donne. Leggi su comingsoon (Di giovedì 21 luglio 2022) Andrea Fratino, infulecer e volto de Lasu Rai 2, tira un bidone alla redazione di

Giorgiolaporta : Ecco una foto di ieri della folla di sostenitori di #Draghi. Ah no, scusate, questa è la piazza dei #NoGreenPass a… - EugenioGiani : Il fumo del devastante #incendio di #Massarosa pervade ancora buona parte della Toscana, ma attualmente le fiamme s… - lauraboldrini : Le donne, dice l’#Inps, guadagnano in media il 25% in meno degli uomini, contrariamente a quanto stabilito da Costi… - spaziioinutile : - più facilmente. Altri studi sono stati effettuati anche sui polimorfismi, sequenze di dna ripetute specifiche per… - SH1TBL4D : Mia nonna troppo avanti che ha risposto a mia mamma contrariata x gli uomini con la nonna “embe noi donne ci mettia… -