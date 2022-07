Una Vita, anticipazioni 22 luglio 2022: Valeria e David si baciano (Di giovedì 21 luglio 2022) Valeria e David non soffocheranno più i reciproci sentimenti e come segnala la trama della puntata Una Vita in onda il 22 luglio 2022, si lasceranno andare ad un lungo ed appassionato bacio dopo aver deciso di fuggire insieme. Nel frattempo, José indagherà sulla mancia che Ignacio ha dato a Jacinto. anticipazioni Una Vita 22 luglio 2022: José indaga sulla mancia che Ignacio ha dato a Jacinto Ignacio e Alodia hanno lasciato l'appartamento dei Dominguez per trasferirsi nella loro casa ristrutturata. Il medico, in occasione del trasloco ha dato una generosa mancia a Jacinto per il suo aiuto. José venuto a conoscenza del gesto del parente, riterrà che ci sia qualcosa sotto visto che la cifra che Ignacio ha dato al portinaio è spropositata ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 21 luglio 2022)non soffocheranno più i reciproci sentimenti e come segnala la trama della puntata Unain onda il 22, si lasceranno andare ad un lungo ed appassionato bacio dopo aver deciso di fuggire insieme. Nel frattempo, José indagherà sulla mancia che Ignacio ha dato a Jacinto.Una22: José indaga sulla mancia che Ignacio ha dato a Jacinto Ignacio e Alodia hanno lasciato l'appartamento dei Dominguez per trasferirsi nella loro casa ristrutturata. Il medico, in occasione del trasloco ha dato una generosa mancia a Jacinto per il suo aiuto. José venuto a conoscenza del gesto del parente, riterrà che ci sia qualcosa sotto visto che la cifra che Ignacio ha dato al portinaio è spropositata ...

