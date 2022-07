Ultime Notizie – Covid oggi in Sardegna | 2 197 contagi e 3 morti | bollettino 21 luglio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 21 luglio 2022) Sono 2.197 i nuovida coronavirus21in, secondo i dati dell'ultimo-19. Si registrano altri 4. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8410 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 170 (come ieri), 39846 sono i casi di isolamento domiciliare (-144). Si registrano tre decessi: una donna di 88 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari, un uomo di 86 anni residente nella provincia di Sassari e 1 donna di 77 anni residente nella provincia di Oristano.