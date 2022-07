UFFICIALE – Joao Pedro è un nuovo giocatore del Fenerbahçe | cifre e dettagli

(Di giovedì 21 luglio 2022) Come riportato dal Cagliari sui propri canali social,lascia ufficialmente il club sardo dopo aver raggiunto un accordo con i turchi del. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2025, riceverà 2,5 milioni di euro a stagione. Al Cagliari andranno invece 5 milioni di euro più 1,5 di bonus. Joãoal Fenerbahce.https://t.co/w13UqLFKSa#forzaCasteddu pic.twitter.com/bMGG6SpNLq— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) July 21, 2022Dopo lunghe trattative,lascia ufficialmente il Cagliari dopo 7 anni conditi da 84 gol in 255 presenze. Beffata dunque la concorrenza di Torino e Monza su tutte. Edoardo Di Vito

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Ufficiale Joao Pedro al Fenerbahce Al Cagliari 5 milioni più 1 e mezzo di bonus #SkySport #SkyCalciomercato #JoaoPedro - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Il Cagliari saluta capitan Joao Pedro. Va a titolo definitivo al Fenerbahce - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Joao Pedro e il Cagliari si dicono addio dopo 8 anni: è del Fenerbahce ?? - CalcioNews24 : Calciomercato Cagliari: UFFICIALE l’addio di Joao Pedro - zazoomblog : Joao Pedro saluta il Cagliari: ufficiale il suo passaggio al Fenerbahce - #Pedro #saluta #Cagliari: #ufficiale -

...ora terminata l'avventura diPedro al Cagliari . L'attaccante è infatti passato a titolo definitivo ai turchi del Fenerbahae . I rossoblù hanno salutato così il giocatore con una nota: ...Auguri per il tuo futuro,", si legge sul sitodel club sardo che, come anticipato dal ds Capozucca nella conferenza di inizio giugno, prosegue nella sua campagna di 'rinnovamento' ...L'attaccante lascia i rossoblù dopo otto anni, trasferendosi in Turchia a titolo definitivo: "Nell'Isola è diventato uomo e calciatore".Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...