SiciliaTV : I giudici della Corte di Appello di Palermo hanno inflitto la condanna a 22 anni di reclusione a... #condannata… - palermo24h : Uccise bracciante per specchietto rotto a Naro, condannata a 22 anni - palermo24h : “Uccise bracciante a bastonate insieme al marito e al figlio per uno specchietto rotto”: condannata a 22 anni - ag_notizie : 'Uccise bracciante a bastonate insieme al marito e al figlio per uno specchietto rotto': condannata a 22 anni… -

Fanpage.it

Condannata a 22 anni di carcere per omicidio . E' questa la sentenza definitiva per Anisoara Lupascu , la 42enne accusata di aver ucciso a colpi di zappa, spranga di ferro e coltello iltrentase 37enne Constantin Pinau (nella foto). La sentenza è dalla Corte di assise di appello di Catania. La donna , secondo la ricostruzione degli inquirenti e stando a quanto emerso nel ...... che si è aperto a ottobre, il centenario ha asserito di aver lavorato comeagricolo ... "Ha visto persone deportate, torturate crudelmente elì ogni giorno, per tre anni". Uccise bracciante a colpi di zappa per avergli rotto lo specchietto dell'auto: condannata a 22 anni Condannata a 22 anni di carcere per omicidio. E' questa la sentenza definitiva per Anisoara Lupascu, la 42enne accusata di aver ucciso a colpi di zappa, spranga di ferro e coltello ...Il titolo è un omaggio alle donne braccianti impiegate e sfruttate nel Mezzogiorno ... Nei primi sei mesi di quest'anno sono già 50 le donne uccise in Italia, vittime di femminicidio; donne uccise per ...