Terremoto tra M5S e Pd Letta schiaffeggia Conte per la crisi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 luglio 2022) Enricomolla Giuseppee l'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle va in fumo. “La differenza creata in questi giorni con il M5s lascia un segno e difficilmente sarà ricomposta. Lo dico molto francamente, il gesto di ieri e quello che è accaduto in questi giorni è sostanza e non forma” le parole del segretario dem al Tg3 dopo ladi governo che ha portato alle dimissioni di Mario Draghi e allo scioglimento anticipato delle Camere, con le elezioni previste per il 25 settembre. “Aver mandato a casa Draghi e aver creato uno scivolo verso le elezioni rispetto alle quali ci troviamo di fronte una partita molto, molto complicata, anche per via della legge elettorale. Penso che FI i sia autosciolta dentro la Lega, hanno fatto una scelta di potere, di sistemarsi e hanno lasciato perdere qualunque altra ...