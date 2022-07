Scherma | spadiste d’argento al Cairo Fiamingo | “Ci abbiamo provato fino alla fine”

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 luglio 2022) “Ci. Rispetto agli Europei doveiniziato male e finito peggio, questa voltareagito e siamo riuscite a riacciuffare le avversarie. Hocon la Song a fare la mission impossible, non ci sono riuscita ma sicuramente sistemando l’inizio la prossima volta possiamo giocarcela. Dopo tanti bronzi,vinto due argenti, adesso serve salire un altro gradino”. Lo ha detto la spadista azzurra Rosselladopo l’argento conquistato con la squadra della spada ai Mondiali in corso di svolgimento al. Le azzurre hanno ceduto in finaleCorea. “Sull’inizio ci lavoreremo, dovevo starci un pò più con la testa , forse volerlo di ...