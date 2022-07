Scherma, Mondiali 2022: gli azzurri della sciabola si fermano in semifinale. Áron Szilágyi trascina l’Ungheria (Di giovedì 21 luglio 2022) Si infrange contro l’Ungheria di un grande Áron Szilágyi il sogno degli azzurri della sciabola in questi Mondiali 2022 di Scherma. Sulla pedana de Il Cairo (Egitto), il trio formato da Luca Curatoli, Luigi Samele e Pietro Torre ha cercato in tutti i modi di approdare all’ultimo atto, decisivo per la conquista dell’oro, ma ci si dovrà accontentare della sfida per il bronzo contro la Germania. Gli azzurri, nei quarti di finale, avevano piegato con autorevolezza l’Egitto 45-33, con Samele a porre fine alla sfida con un secco 5-2 di parziale nei confronti di Ziad Elsissy. E’ stata la volta del trio magiaro nel penultimo atto. Un incontro che i nostri portacolori avevano iniziato anche piuttosto bene, ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Si infrange controdi un grandeil sogno degliin questidi. Sulla pedana de Il Cairo (Egitto), il trio formato da Luca Curatoli, Luigi Samele e Pietro Torre ha cercato in tutti i modi di approdare all’ultimo atto, decisivo per la conquista dell’oro, ma ci si dovrà accontentaresfida per il bronzo contro la Germania. Gli, nei quarti di finale, avevano piegato con autorevolezza l’Egitto 45-33, con Samele a porre fine alla sfida con un secco 5-2 di parziale nei confronti di Ziad Elsissy. E’ stata la volta del trio magiaro nel penultimo atto. Un incontro che i nostri portacolori avevano iniziato anche piuttosto bene, ...

