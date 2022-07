Roma | Frattesi piace ad un’altra big | incontrati gli agenti

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 21 luglio 2022) Continua il mercato dellache in questa sessione di mercato ha già chiuso diverse trattative importanti di mercato, tra cui Paulo Dybala. Per il centrocampo la squadra laziale ha messo gli occhi su, il centrocampista del Sassuolo che ha già giocato per i giallorossi nelle giovanili. La squadra emiliana ha fissato il prezzo per il giocatore su una cifra che si aggira sui 25 milioni. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, però, in giornata c’è stato un incontro con l’agente del giocatore e il ds del Milan Paolo Maldini.MilanInfatti la dirigenza rossonera potrebbe puntare sul centrocampista neroverde nel caso in cui l’obiettivo di mercato numero uno, Renato Sanches, preferisse il Psg alla squadra rossonera. Il Milan metterebbe sul piatto del Sassuolo un prestito ...