Rogo sterpaglie raggiunge una villetta: residenti intossicati (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Alcune persone sono rimaste intossicate a Sessa Aurunca, nel Casertano, a causa di un incendio di sterpaglie che ha coinvolto una villetta e soprattutto l’attigua attività costituita da uffici e da un piccolo deposito, andata quasi completamente distrutta. Sul posto, in località Tora, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Caserta (provenienti dai distaccamenti di Mondragone e Teano) ed in supporto un’autobotte. Le fiamme hanno interessato anche un trasformatore di media tensione, per la cui messa in sicurezza sono arrivati i tecnici Enel. Le persone rimaste intossicate dal fumo nero sprigionatosi dal Rogo sono state invece assistite dai sanitari del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Alcune persone sono rimaste intossicate a Sessa Aurunca, nel Casertano, a causa di un incendio diche ha coinvolto unae soprattutto l’attigua attività costituita da uffici e da un piccolo deposito, andata quasi completamente distrutta. Sul posto, in località Tora, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Caserta (provenienti dai distaccamenti di Mondragone e Teano) ed in supporto un’autobotte. Le fiamme hanno interessato anche un trasformatore di media tensione, per la cui messa in sicurezza sono arrivati i tecnici Enel. Le persone rimaste intossicate dal fumo nero sprigionatosi dalsono state invece assistite dai sanitari del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

franconemarisa : Due fratelli di Refrancore ustionati nel rogo di sterpaglie - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il fumo avvolge tratti di autostrade e ferrovie nel Paese, che brucia per il caldo record. Treni interrotti per un paio d… - barramaurizio : Ripresa la circolazione dei treni sulla Roma Firenze per un rogo di sterpaglie - franconemarisa : Due fratelli di Refrancore ustionati nel rogo di sterpaglie - StampaAsti : Due fratelli di Refrancore ustionati nel rogo di sterpaglie -

Ceriale, donna investita sull'Aurelia perde la vita Ci è voluta un'ora di intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere un rogo di sterpaglie che si è sviluppato non molto distante dalla Via Aurelia alle spalle di alcuni condomìni. Informazioni sull'... Incendio alla bocciofila di via Biscaretti, il rogo subito spento dai Vigili del fuoco Un piccolo rogo si è sviluppato verso l'ora di pranzo di oggi, giovedì 21 luglio, presso la bocciofila che si ... con il caldo possibile causa scatenante, avevano preso fuoco alcune sterpaglie e il ... La Stampa Paternò, incendio nella struttura che aspetta di essere un asilo Il rogo di probabile matrice dolosa è solo l'ultimo di una serie di atti vandalici all'edificio in corso Marco Polo. In attesa che accolga i bambini, a più di un anno della fine dei lavori, non è chia ... La Sardegna brucia ancora: 17 roghi in poche ore Sono 17 gli incendi divampati in Sardegna nella giornata di venerdì 21 luglio. In tre località il Corpo forestale è intervenuto, oltre che con le squadre a terra, anche con i mezzi aerei della flotta ... Ci è voluta un'ora di intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere undiche si è sviluppato non molto distante dalla Via Aurelia alle spalle di alcuni condomìni. Informazioni sull'...Un piccolosi è sviluppato verso l'ora di pranzo di oggi, giovedì 21 luglio, presso la bocciofila che si ... con il caldo possibile causa scatenante, avevano preso fuoco alcunee il ... Due fratelli di Refrancore ustionati nel rogo di sterpaglie Il rogo di probabile matrice dolosa è solo l'ultimo di una serie di atti vandalici all'edificio in corso Marco Polo. In attesa che accolga i bambini, a più di un anno della fine dei lavori, non è chia ...Sono 17 gli incendi divampati in Sardegna nella giornata di venerdì 21 luglio. In tre località il Corpo forestale è intervenuto, oltre che con le squadre a terra, anche con i mezzi aerei della flotta ...