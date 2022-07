Ricordo Ernest Hemingway: storia di un simbolo del Novecento letterario (Di giovedì 21 luglio 2022) Life&People.it Premio Nobel per la letteratura (1954) dal riconoscibile stile essenziale, Ernest Hemingway ci ha regalato infiniti capolavori da leggere e rileggere. Oggi, nel giorno del suo compleanno ripercorriamo la storia e la vita di uno dei più grandi giornalisti e scrittori mondiali del Novecento. colui il quale ha saputo rompere con una certa tradizione stilistica riuscendo ad influenzare successivamente generazioni intere di scrittori. Ernest Hemingway: gli aforismi “Sulla morale ho appreso soltanto che una cosa è morale se ti fa sentire bene dopo averla fatta, e che è immorale se ti fa star male.” “Ora non è il momento di pensare a quello che non hai. Pensa a quello che puoi fare con quello che hai.” “ La fretta. Quella eccitantissima perversione di vita: la necessità ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 21 luglio 2022) Life&People.it Premio Nobel per la letteratura (1954) dal riconoscibile stile essenziale,ci ha regalato infiniti capolavori da leggere e rileggere. Oggi, nel giorno del suo compleanno ripercorriamo lae la vita di uno dei più grandi giornalisti e scrittori mondiali del. colui il quale ha saputo rompere con una certa tradizione stilistica riuscendo ad influenzare successivamente generazioni intere di scrittori.: gli aforismi “Sulla morale ho appreso soltanto che una cosa è morale se ti fa sentire bene dopo averla fatta, e che è immorale se ti fa star male.” “Ora non è il momento di pensare a quello che non hai. Pensa a quello che puoi fare con quello che hai.” “ La fretta. Quella eccitantissima perversione di vita: la necessità ...

