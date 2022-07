Richard O’Brien’s Rocky Horror Show in Italia con tre tappe | ecco le date

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 21 luglio 2022) MILANO – Universalmente riconosciuto come uno degli spettacoli più amati e applauditi al mondo, “” arriva innell’autunno 2022. La prima data sarà Milano al TAM Teatro Arcimboldi dall’11 al 23 ottobre. Poi Trieste al Politeama Rossetti per la stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia dal 25 al 30 ottobre. Infine Roma, al Teatro Olimpico per la stagione dell’Accademia Filarmonica Romana, in collaborazione con LSD Edizioni, dall’1 al 6 novembre. Dal 1973, Theha sedotto con la sua trasgressività intere generazioni di spettatori, conquistando anche i benpensanti più integerrimi e trasformandoli in devoti fan con corsetto e calze a rete. Dopo oltre 45 anni, la ...