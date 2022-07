Punto da centinaia di vespe, 53enne muore per shock anafilattico | Quanti casi ogni anno in Italia? (Di giovedì 21 luglio 2022) Una morte tragica quella che si è verificata lunedì pomeriggio nel bergamasco, dove un uomo di 53 anni ha perso la vita dopo essere stato Punto da centinaia di vespe. L’attacco è avvenuto nella frazione di Ceratello nel comune di Costa Volpino, in bassa Val Camonica, in provincia di Bergamo. La vittima è il 53enne Alessandro Barni, che gestiva un’impresa di pulizie insieme a sua sorella a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, sembra che Alessandro Barni sia uscito di casa lunedì pomeriggio per recarsi presso l’abitazione di un suo amico. Barni è poi andato via da casa dell’amico in stato confusionale, con l’obiettivo di raggiungere una località a poca distanza. In questo frangente sarebbero accadute delle cose su cui si sta cercando di fare ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 21 luglio 2022) Una morte tragica quella che si è verificata lunedì pomeriggio nel bergamasco, dove un uomo di 53 anni ha perso la vita dopo essere statodadi. L’attacco è avvenuto nella frazione di Ceratello nel comune di Costa Volpino, in bassa Val Camonica, in provincia di Bergamo. La vittima è ilAlessandro Barni, che gestiva un’impresa di pulizie insieme a sua sorella a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, sembra che Alessandro Barni sia uscito di casa lunedì pomeriggio per recarsi presso l’abitazione di un suo amico. Barni è poi andato via da casa dell’amico in stato confusionale, con l’obiettivo di raggiungere una località a poca distanza. In questo frangente sarebbero accadute delle cose su cui si sta cercando di fare ...

LucRossi1 : Oggi Putin guadagna un punto, noi ne perdiamo centinaia #crisidigoverno - LucRossi1 : @jacopo_iacoboni Dibba ha pilotato i 5 stelle. Da Mosca. Putin guadagna un punto, noi ne perdiamo centinaia. - stefaniatalpo : Un non politico che deve perdere tempo ad insegnare cos'è e come si fa politica a centinaia di politici che fanno q… - VismaraSole : @wiseman31663184 @Sir_Bianchi @Uther_Raffaele Mah, con >100 morti al giorno, ospedali che barcollano e il punto di… - xh_andrea : @enrigoletto @Stronza Ovvio. Il mio punto è su un contesto normativo in cui una azienda con centinaia di dipendent… -