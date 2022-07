Preghiera della sera del 21 Luglio 2022: “Donami di essere libero” (Di giovedì 21 luglio 2022) “Donami di essere libero”, è la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che ai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 21 luglio 2022) “di”, è lada recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che ai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questaL'articolo proviene da La Luce di Maria.

vaticannews_it : #PapaFrancesco, in previsione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, chiede alla comunità di… - maxxsorrento : RT @CiaoKarol: LA SANTA MESSA, E LA TUA PREGHIERA Come ogni sera, in collaborazione con il Santuario della Vergine del Silenzio, continui… - spagnuolo_mara : RT @GiuseppePiu1: @spagnuolo_mara @Annroveda @LeneLepre @nuvola1000 @ITALOFRANCESE1 @BGrisafi @MioWid @LicitraCarmela @emmpad2 @ilariomaiol… - NunziaSchifaudo : RT @Don_Lazzara: Novelli sposi, affidano alla #VergineMaria il loro #matrimonio. La preghiera è il respiro della vita e la chiave che apre… - GiovannaCalabr9 : RT @ginaforjob: 1/5?? Per chi vuole,una PREGHIERA PER LA PIOGGIA???????? Preghiera di Paolo VI recitata la prima volta all’Angelus 4 luglio 197… -