"Potente tempesta solare in corso". L'allarme degli esperti: "Nelle prossime ore rischio blackout internet"

Una tempesta solare è attiva da circa un paio di giorni e la cosa, fanno sapere gli esperti, potrebbe creare problemi alle telecomunicazioni di tutto il mondo. Parliamo di blackout internet, ma anche telefonici. Si tratta di vere e proprie esplosioni di energia elettromagnetica sulla superficie del Sole. Le stesse che, una volta arrivate sulla terra, molto ridimensionate per via della grande distanza, provocano tempeste solari. In pratica parliamo di un rilascio di radiazioni che può raggiungere la Terra, con spettacolari effetti visivi, come le aurore boreali, ma anche seri problemi alle comunicazioni radio e Gps. Ed è proprio questo il timore degli esperti. Non essendo quantificabile l'intensità della tempesta, sembra quasi impossibile capire se ...

