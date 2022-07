Nettuno e Neptunalia | le cerimonie latine di Luglio dedicate al Dio delle acque

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 luglio 2022)le feste, celebrate il 23, in onore del Dio. Nel nuovo appuntamento della rubrica ClassicaMente, i cerimoniali in onore del dio romano, divinità corrispettiva al greco Poseidone., il dio latinoe iCredits: FacebookCelebrazioni in onore di, Dioe corrispettivo greco del Dio Poseidone, isi celebravano il 23, con l’arrivo dei giorni più caldi della stagione estiva. I giorni torridi erano preannunciati dall’apparizione della Costellazione del Cane e da Sirio; la sua stella più luminosa definita anche anche Canicula, ...