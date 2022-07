Napoli, Neto risponde all’interesse del club azzurro. Le ultime (Di giovedì 21 luglio 2022) Norberto Neto risponde all’interesse del Napoli nei confronti del suo possibile acquisto. Le ultime sul mercato azzurro Il Napoli è in cerca di un nuovo portiere e, secondo il Mundo Deportivo, avrebbe messo nel mirino Norberto Neto, in uscita dal Barcellona. Il brasiliano avrebbe aperto alla possibilità di un approdo in azzurro, scartando invece l’ipotesi Celta. Il giocatore andrà in scadenza di contratto tra un anno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Norbertodelnei confronti del suo possibile acquisto. Lesul mercatoIlè in cerca di un nuovo portiere e, secondo il Mundo Deportivo, avrebbe messo nel mirino Norberto, in uscita dal Barcellona. Il brasiliano avrebbe aperto alla possibilità di un approdo in, scartando invece l’ipotesi Celta. Il giocatore andrà in scadenza di contratto tra un anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

