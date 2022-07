Napoli, locale da incubo: chiuso noto ristorante etnico (Di giovedì 21 luglio 2022) Blitz a Napoli in un noto ristorante etnico in via Montesanto. Dopo una segnalazione di un cittadino, gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, Unità Operativa Avvocata, hanno effettuato un controllo all’interno del ristorante e quello che hanno trovato è stato veramente sconcertante. Sono stati rilevati locali e attrezzature in pessime condizioni igienico sanitarie, dove L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 21 luglio 2022) Blitz ain unin via Montesanto. Dopo una segnalazione di un cittadino, gli agenti della Polizia Municipale di, Unità Operativa Avvocata, hanno effettuato un controllo all’interno dele quello che hanno trovato è stato veramente sconcertante. Sono stati rilevati locali e attrezzature in pessime condizioni igienico sanitarie, dove L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Yogaolic : @mattinodinapoli A Milano nn hanno i video, la cronaca locale dunque nn arriva mai al nazionale e la finta polemica… - latte_di_noci : servono soldi per il mio viaggio a napoli slaves andate - Debora72174569 : RT @GdArchitettura: @BjarkeIngels: dobbiamo saper interpretare e progettare il cambiamento. Ospite a Napoli, ci ha parlato delle responsabi… - GdArchitettura : @BjarkeIngels: dobbiamo saper interpretare e progettare il cambiamento. Ospite a Napoli, ci ha parlato delle respon… - RossanaGiannan2 : RT @luciano55321084: IN PIAZZA TRIESTE E TRENTO Napoli, pistola alla nuca ai tavolini del bar per rapinare turista. Poi gli ridanno l’orolo… -