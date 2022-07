(Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo Rafa Leao, anche Mikesi è esposto in prima persona per convinceread accettare la corte del. Il portierenero ha infatti commentato un post Instagram del...

Gazzetta_it : Milan, pista Sanches ancora viva. E Maignan lo tenta: 'Il rosso ti dona...' - sportmediaset : Milan, Maignan corteggia Sanches sui social: 'Il rosso ti dona' #SportMediaset #Milan #RenatoSanches - summad981 : @wolfsjager88 Sinceramente dopo aver visto l'anno precedente ero sicuro che se fossero esplosi Leao e Tonali e con… - Pall_Gonfiato : Milan, Maignan chiama Renato Sanches: 'Il rosso ti dona' - DAZN_IT : ?? Un invito a giocare nel #Milan non troppo velato di #Maignan a Renato Sanches #DAZN -

Mikeha scritto questa frase sotto il post di Renato Sanches, centrocampista del Psg cercato dal. Tra l'altro l'aveva già fatto anche Leao qualche tempo fa. Un paio di cerchi con i ...non è il solo calciatore delche sui social lancia messaggi al portoghese: anche il connazionale Leao , infatti, in più occasioni ha commentato le foto del centrocampista 24enne con ...Milan, gli ultimi giorni di questa rovente settimana potrebbero essere decisivi per due obiettivi a lungo seguiti da Maldini e Massara.Il portiere rossonero ha commentato così su Instagram una foto postata dal portoghese. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del centrocampista del Lilla, sospeso tra Milano e Parigi ...