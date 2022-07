Milan, De Ketelaere l'8° più pagato di sempre? Occhio... i precedenti pericolosi (Di giovedì 21 luglio 2022) Il continuo progresso della tecnologia ha spostato le trattative sul telefono, tra chiamate, mail e conference call, ma non c'è niente di meglio, per chi le racconta e chi le vive in prima persona, delle sane vecchie trasferte in terra straniera per provare a chiudere un affare. Esattamente come quella vissuta ieri da Paolo Maldini e Ricky Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, partiti nella tarda mattinata verso il Belgio (e tornati a Milano in serata) per parlare faccia a faccia con la dirigenza del Club Bruges della stella Charles De Ketelaere. Una missione, necessaria, dopo settimane di trattative in cui i passi avanti erano stati pochi, nonostante la chiara volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera. Una prima offerta da 20 milioni di euro, nemmeno presa in considerazione dai ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Il continuo progresso della tecnologia ha spostato le trattative sul telefono, tra chiamate, mail e conference call, ma non c'è niente di meglio, per chi le racconta e chi le vive in prima persona, delle sane vecchie trasferte in terra straniera per provare a chiudere un affare. Esattamente come quella vissuta ieri da Paolo Maldini e Ricky Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del, partiti nella tarda mattinata verso il Belgio (e tornati ao in serata) per parlare faccia a faccia con la dirigenza del Club Bruges della stella Charles De. Una missione, necessaria, dopo settimane di trattative in cui i passi avanti erano stati pochi, nonostante la chiara volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera. Una prima offerta da 20 milioni di euro, nemmeno presa in considerazione dai ...

