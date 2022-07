TgLa7 : ??????Mattarella ha sciolto le Camere ?????? - Giorgiolaporta : ++#MATTARELLA HA SCIOLTO LE CAMERE++ Finalmente si va a votare!!???????????? #crisigoverno #elezioni #21luglio - ilpost : Mattarella ha sciolto le camere C'è il comunicato del Quirinale: - cmdotcom : #Mattarella ha sciolto le #Camere: 'Elezioni entro 70 giorni' #crisidigoverno - SatiLeaks : RT @Giorgiolaporta: ++#MATTARELLA HA SCIOLTO LE CAMERE++ Finalmente si va a votare!!???????????? #crisigoverno #elezioni #21luglio -

Il Presidente della Repubblicahale camere - 'Il governo ha presentato le dimissioni, nel prenderne atto ho ringraziato Mario Draghi e i ministri per l'impegno in questi 18 mesi'. Lo ha dichiarato ufficialmente ...Il presidente della Repubblica Sergiohale camere. Le elezioni sono sempre più vicine. Si pensa a settembre. Le elezioni non sono più un tabù. Sergioha firmato il decreto di scioglimento del Senato della ...Roma, 21 lug. (askanews) - "La discussione, il voto e le sue modalità hanno reso evidente il venire meno del sostegno e l'assenza di prospettive per dar vita a nuova maggioranza. Questa condizione ha ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sciolto il parlamento. Alle 16,30 il colloquio al Quirinale con la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Alle 17 quello con i ...