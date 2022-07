Massimo Ghini sulla fine del governo: “Almirante, Berlinguer e i leader Dc erano giganti rispetto a questi” (Di giovedì 21 luglio 2022) La crisi di governo “mi indigna e certifica il fatto che non riusciamo a crescere. Ogni categoria si lamenta dei suoi problemi non pensando mai che facciamo parte di una società”. Massimo Ghini, conversando con l’AdnKronos, valuta in modo molto negativo la fine del governo presieduto da Mario Draghi e il ricorso alle urne sottolineando che “il nostro destino dovrebbe essere quello di diventare il governatorato di qualcuno”. Il nostro, sostiene, “è il Paese della ‘Festa de’ Noantri’ e degli Oh Bej Oh Bej”. “Molti parlamentari M5s finiranno a farsi una birra al bar” La questione è che nella crisi si inseriscono “sempre il tasso bassissimo di educazione, l’ignoranza, la mancanza di cultura del nostro Paese. Penso che molti di quelli che hanno fatto saltare questo governo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022) La crisi di“mi indigna e certifica il fatto che non riusciamo a crescere. Ogni categoria si lamenta dei suoi problemi non pensando mai che facciamo parte di una società”., conversando con l’AdnKronos, valuta in modo molto negativo ladelpresieduto da Mario Draghi e il ricorso alle urne sottolineando che “il nostro destino dovrebbe essere quello di diventare il governatorato di qualcuno”. Il nostro, sostiene, “è il Paese della ‘Festa de’ Noantri’ e degli Oh Bej Oh Bej”. “Molti parlamentari M5s finiranno a farsi una birra al bar” Laone è che nella crisi si inseriscono “sempre il tasso bassissimo di educazione, l’ignoranza, la mancanza di cultura del nostro Paese. Penso che molti di quelli che hanno fatto saltare questo...

