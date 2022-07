LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia in semifinale nella spada femminile! Ai quarti il fioretto femminile (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00 Alle 11.20 riprenderà il torneo maschile della sciabola a squadre con la sfida tra Italia ed Egitto. Atteso grande spettacolo avendo come avversario il tifo nordafricano. 10.56 L’Italia femminile della spada in semifinale se la vedrà contro una tra Francia ed Ucraina alle 12.20 circa. 10.53 L’Italia del fioretto attende ai quarti la vincente tra Corea e Polonia che scenderanno in pedana fra pochi minuti. 10.50 CHIUDE ALICE VOLPI! 45-19 per le azzurre che passano il turno e si qualificano per i quarti di finale del fioretto femminile! 10.49 44-17 in allungo Volpi ci porta a match point! 10.48 Per due volte ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00 Alle 11.20 riprenderà il torneo maschile della sciabola a squadre con la sfida traed Egitto. Atteso grande spettacolo avendo come avversario il tifo nordafricano. 10.56 L’dellainse la vedrà contro una tra Francia ed Ucraina alle 12.20 circa. 10.53 L’delattende aila vincente tra Corea e Polonia che scenderanno in pedana fra pochi minuti. 10.50 CHIUDE ALICE VOLPI! 45-19 per le azzurre che passano il turno e si qualificano per idi finale del10.49 44-17 in allungo Volpi ci porta a match point! 10.48 Per due volte ...

