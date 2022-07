La svolta della Bce e il fatidico “ombrello”

Leggi su formiche

(Di giovedì 21 luglio 2022) La seduta del Consiglio DirettivoBanca centrale europea (Bce) del 21 luglio 2022 verrà ricordata come quellaverso la “normalizzazione”, per usare il lessico impiegato dalla presidente dell’Istituto nella conferenza stampa: a) rialzo dei tassi per combattere l‘inflazione (che nell’area dell’euro viaggia ad oltre il’8% l’anno); b) introduzione di un nuovo strumento (Trasmission Protection Mechanism, TIP nella galassia delle cifre dell’economia efinanza internazionale); c) fine di alcuni “sportelli speciali” introdotti ai tempi dei momenti più buipandemia. Andiamo con ordine. L’aumento dei tassi è stato di 50 punti base per i tre tassi di interesse di riferimento. È il primo aumento dei tassi in undici anni. È stato inoltre superiore alle attese e il doppio dalle ...