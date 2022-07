Juventus, Arrivabene: «Bremer soffiato all’Inter? Non è questo il punto» – VIDEO (Di giovedì 21 luglio 2022) Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato dell’acquisto di Bremer da parte dei bianconeri L’ad della Juventus Maurizio Arrivabene, dopo l’Assemblea di Lega, ha parlato dell’acquisto di Bremer. #Arrivabene dopo l'Assemblea di Lega: "#Bremer soffiato all'Inter? Il mercato è aperto, ogni squadra fa quello che deve fare. Ritorno di #Morata? Non ci sono novità" ?? #Juventus pic.twitter.com/qRju5WkQ4S— JuventusNews24.com (@junews24com) July 21, 2022 LE DICHIARAZIONI – «Soffiare Bremer all’Inter? Non è questione di soffiare o non soffiare. Il mercato è aperto e ogni squadra fa quello che deve fare». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Maurizio, amministratore delegato della, ha parlato dell’acquisto dida parte dei bianconeri L’ad dellaMaurizio, dopo l’Assemblea di Lega, ha parlato dell’acquisto di. #dopo l'Assemblea di Lega: "#all'Inter? Il mercato è aperto, ogni squadra fa quello che deve fare. Ritorno di #Morata? Non ci sono novità" ?? #pic.twitter.com/qRju5WkQ4S—News24.com (@junews24com) July 21, 2022 LE DICHIARAZIONI – «Soffiare? Non è questione di soffiare o non soffiare. Il mercato è aperto e ogni squadra fa quello che deve fare». L'articolo proviene da Calcio News ...

