Incendi in Italia oggi: le notizie del 20 luglio (Di giovedì 21 luglio 2022) La diretta sulla situazione dei roghi che stanno devastando la Penisola. Il fuoco divampa anche in altre zone d'Europa, un uomo trovato carbonizzato nel milanese Leggi su repubblica (Di giovedì 21 luglio 2022) La diretta sulla situazione dei roghi che stanno devastando la Penisola. Il fuoco divampa anche in altre zone d'Europa, un uomo trovato carbonizzato nel milanese

SkyTG24 : Incendi in Italia, ci vorranno 15 anni per ricostruire i boschi distrutti - fattoquotidiano : Un fronte di fuoco ieri ha colpito molte regioni italiane, nel caldo record, con le fiamme che hanno bloccato autos… - gioporce : RT @DomaniGiornale: Negli incendi ingovernabili da #crisiclimatica bisogna spostare l’attenzione e le risorse dalla lotta per lo spegniment… - DomaniGiornale : Negli incendi ingovernabili da #crisiclimatica bisogna spostare l’attenzione e le risorse dalla lotta per lo spegni… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Incendi in Italia, ci vorranno 15 anni per ricostruire i boschi distrutti -