Il giorno dopo il 'Patadrag': le parole di Manfredi sul futuro della sua giunta-laboratorio coi 5 Stelle (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – "Patadrag!", per dirla con il titolo di apertura del Manifesto di oggi. Il Governo di Mario Draghi è caduto. Enrico Letta ha appena dichiarato chiuso il campo largo. L'alleanza Pd-Movimento 5 Stelle sembra già archiviata. E Napoli, che appena un anno fa, con la candidatura a sindaco di Gaetano Manfredi, è stata la città-laboratorio di quest'intesa? Qui Museo di Capodimonte, inaugurazione della mostra della collezionista Lia Rumma. Eccolo il sindaco, il volto di quella alleanza che ha ieri ha fatto crac in Parlamento. Anzi: Patadrag. "Credo che sia stato un grave errore far cadere il Governo in una fase così difficile per la congiuntura internazionale, per la situazione economica molto difficile che tenderà ad aggravarsi in autunno, per la necessità di ...

