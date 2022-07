Il capo della CIA | William Burns | dice che non ci sono prove per ritenere che Putin sia malato | come sostengono da tempo fonti poco affidabili

(Di giovedì 21 luglio 2022) Mercoledì, ilCIA (l’agenzia di intelligence per l’estero degli Stati Uniti), ha detto che non ciperchesiatabloid, giornali scandalistici e altrenon sempreda

DPCgov : ?? ?? In queste ore sono numerosi gli #incendi che stanno interessando il nostro Paese. Facciamo il punto della situa… - elio_vito : Il populismo di Italia Viva. Non credo possa esistere una iniziativa meno rispettosa delle prerogative del Capo del… - ilriformista : Vero capo dei 5 Stelle, #Travaglio ha prima aizzato #Conte ad affrontare #Renzi, e si è trovato sostituito da… - Elisabe94838092 : RT @ChanceGardiner: 1. Secondo i media ucraini, 'Zelensky revocherà la cittadinanza a l'oligarca Igor Kolomoisky, a Vadim Rabinovich, presi… - Giordan48430646 : RT @RaffaeleFedocci: @luigidimaio Nella Storia negativa di questo Paese, con grave pregiudizio del futuro, rimarranno 5 anni di maggioranza… -

RaiNews

Il via libera formaledecisione sarà formalizzato in tempi rapidi. Nel nuovo pacchetto entra ... Nel documento si legge che "è indicato come potenziale sostituto" deldell'Fsb Alexander ...... il premier presenterà le sue dimissioni a Sergio Mattarella, il presidenteRepubblica si ... A quel punto, ildello Stato avrebbe tutti gli elementi necessari a compiere la sua scelta, che ... Cina, "La questione non è più 'se', ma 'quando invaderà Taiwan" dice il capo della Cia La fine della guerra fredda contribuì agli eventi ... Ho la fortuna di scrivere per una delle poche, forse l’unica grande testata italiana che fa capo a un editore puro (Urbano Cairo, proprietario tra ...Vladimir Putin ha detto che i volumi di metano potrebbero calare ancora per guasti nelle turbine alza la posta: «Nord Stream 2 è già pronto». L’Italia intanto deve fare i conti i flussi ridotti e il r ...