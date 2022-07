I dati Vaers non dimostrano il decesso di un bambino di due mesi a causa del vaccino anti-Covid (Di giovedì 21 luglio 2022) Il 15 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che «un’analisi dei rapporti Vaers» mostrerebbe che «58 bambini che hanno ricevuto vaccini mRNA Covid-19 hanno subito eventi avversi potenzialmente letali». Il post si focalizza su uno specifico rapporto presente nel sistema Vaers, classificato con il codice 1015467, in cui si segnala il decesso di un bambino di due mesi dopo aver ricevuto a febbraio 2021 il vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer/BioNTech. Si tratta di una serie di notizie fuorvianti e false. Andiamo con ordine. Come avevamo spiegato in diversi articoli riguardanti casi simili di disinformazione (qui e qui), Vaers è un sistema di ... Leggi su facta.news (Di giovedì 21 luglio 2022) Il 15 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che «un’analisi dei rapporti» mostrerebbe che «58 bambini che hanno ricevuto vaccini mRNA-19 hanno subito eventi avversi potenzialmente letali». Il post si focalizza su uno specifico rapporto presente nel sistema, classificato con il codice 1015467, in cui si segnala ildi undi duedopo aver ricevuto a febbraio 2021 ilprodotto da Pfizer/BioNTech. Si tratta di una serie di notizie fuorvie false. Andiamo con ordine. Come avevamo spiegato in diversi articoli riguardcasi simili di disinformazione (qui e qui),è un sistema di ...

SigDiavolo : @AndyKutZZman @LaBombetta76 in realtà c'è la rettifica subito dopo che parla di 'tasso di segnalazione'. non so qua… - ujk___kju : @JolandaBivona @Prima_Vera56 @borghi_claudio in realtà c'è la rettifica subito dopo che parla di 'tasso di segnalaz… - Prima_Vera56 : @Carolina181005 @robersperanza I dati ufficiali di chi ? Spero non di Vaers,Eudra e Euromomo perché si dovrebbe alm… - Prima_Vera56 : @OrtigiaP @barbarab1974 @borghi_claudio @maryfagi @valy_s @Capezzone @molumbe @Michele_Arnese @a_meluzzi… - Garfield_20221 : RT @topinoalene: @danielefelici87 @DiegoFusaro Ne dubito fortemente visti i dati (sottostimati) di VAERS ed Eudravigilance su quante person… -