Governo, galassia no vax in fermento. Castellino dà l'addio a Forza Nuova (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – A dimissioni fresche del premier Mario Draghi, l'area no vax-no green pass e anti-Nato si riorganizza in vista del voto che pare oramai imminente. L'ex leader di Forza Nuova Giuliano Castellino, fresco di scarcerazione dopo la lunga detenzione preventiva per l'assalto alla Cgil, annuncia all'Adnkronos la fuoriuscita dal partito di estrema destra – che non rinnega – e l'avvio di una "alleanza antiglobalista" che punta a raccogliere il grande fronte trasversale del dissenso – "da sinistra a destra senza preclusioni", spiega – e si apre alla resistenza che non conosce simboli né ideologie. "Tutto ha inizio con la manifestazione a Roma del 9 ottobre, per noi una data importantissima, non solo per quello che ci è capitato e che abbiamo sofferto – dice Castellino – Quel giorno è stato una Pentecoste di ...

