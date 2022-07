Governo: Draghi lascia P.Chigi diretto al Quirinale (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha appena lasciato Palazzo Chigi diretto al Quirinale, dove dovrà controfirmare il decreto di scioglimento delle Camere. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Marioha appenato Palazzoal, dove dovrà controfirmare il decreto di scioglimento delle Camere.

