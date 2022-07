Glauco Venier suona i Beatles sabato all’alba in riva al mare

Leggi su udine20

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il calendario del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi ritrova un evento divenuto negli ultimi anni uno dei più attesi del programma: il concertodi Aprilia Marittima, evento organizzato in collaborazione con la Pro Latisana e il locale Yachting Club.23 luglio alle ore 5.00, nella Piazzetta Imbarcadero, a un passo dal, a emozionare il pubblico sarà il pianista, che per l’occasione presenterà il progetto “Here Comes the Sun,Plays The”, un viaggio fra le celebri hit del quartetto di Liverpool rivisitate dal pianista e compositore friulano. Il concerto è a ingresso libero con prenotazione consigliata scrivendo a biglietteria@associazioneprogettomusica.org. Il ...