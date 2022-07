FIFA 23: Annunciato il sistema EA AntiCheat per la versione PC (Di giovedì 21 luglio 2022) EA Sports, tramite il sito ufficiale, ha Annunciato l’introduzione di un sistema anti-cheat per la versione PC di FIFA 23. Questo sistema garantirà un’esperienza di gioco divertente ed equa durante tutta la stagione. Questo sistema è stato sviluppato poichè in FIFA 23 sarà introdotto il cross-play tra le piattaforme di nuova generazione. “Al fine di promuovere un’esperienza FIFA 23 positiva, sana e divertente, soprattutto quando si tratta di cross-play, stiamo introducendo ulteriori misure anti-cheat nella versione PC. Avremo maggiori dettagli da condividere nel prossimo futuro.” ha dichiarato il portavoce della software house canadese. Ricordiamo che effettuando il preordine della versione Ultimate grazie ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 21 luglio 2022) EA Sports, tramite il sito ufficiale, hal’introduzione di unanti-cheat per laPC di23. Questogarantirà un’esperienza di gioco divertente ed equa durante tutta la stagione. Questoè stato sviluppato poichè in23 sarà introdotto il cross-play tra le piattaforme di nuova generazione. “Al fine di promuovere un’esperienza23 positiva, sana e divertente, soprattutto quando si tratta di cross-play, stiamo introducendo ulteriori misure anti-cheat nellaPC. Avremo maggiori dettagli da condividere nel prossimo futuro.” ha dichiarato il portavoce della software house canadese. Ricordiamo che effettuando il preordine dellaUltimate grazie ...

