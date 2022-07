Festival internazionale delle mongolfiere, oggi la presentazione dell’evento (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il progetto“Festival internazionale delle mongolfiere: il volo della storia tra città martiri e oasi WWF” parte da un evento che si ripete da più di 30 edizioni e che, oltre promuovere la disciplina del Volo Aerostatico in Italia e all’estero, si pone come contenitore turistico. Stavolta, però, l’evento spettacolare del volo dei palloni aerostatici, diventa il motore che avvicina i turisti e li guida alla scoperta di una certa parte di Sannio, dove un turismo lento e di prossimità è possibile e, quanto mai, ricercato. Diventa il punto di partenza per un itinerario meraviglioso che attraversa le città martiri intrise di storia e cultura, e straordinari paesaggi incontaminati. Saranno presenti i sindaci dei comuni coinvolti, la dott.ssa Carmelina D’Amore project manager, il sindaco ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il progetto“: il volo della storia tra città martiri e oasi WWF” parte da un evento che si ripete da più di 30 edizioni e che, oltre promuovere la disciplina del Volo Aerostatico in Italia e all’estero, si pone come contenitore turistico. Stavolta, però, l’evento spettacolare del volo dei palloni aerostatici, diventa il motore che avvicina i turisti e li guida alla scoperta di una certa parte di Sannio, dove un turismo lento e di prossimità è possibile e, quanto mai, ricercato. Diventa il punto di partenza per un itinerario meraviglioso che attraversa le città martiri intrise di storia e cultura, e straordinari paesaggi incontaminati. Saranno presenti i sindaci dei comuni coinvolti, la dott.ssa Carmelina D’Amore project manager, il sindaco ...

