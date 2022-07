Democrazia senza sovranità popolare, il vero patto tradito è stato quello con gli elettori (Di giovedì 21 luglio 2022) Nel recente confronto sulla fiducia al Governo Draghi c’è stato un convitato di pietra del quale in pochi hanno parlato (a ben guardare solamente gli esponenti di Fratelli d’Italia) e che avrebbe dovuto rappresentare il vero protagonista del confronto “democratico”. Si tratta del popolo italiano, a cui appartiene la sovranità, “che – come afferma il primo articolo della nostra Legge fondamentale – la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”: una banalità per un sistema democratico-parlamentare a cui formalmente appartiene il nostro Paese. Più facile parlare – come è stato fatto in questi giorni – di “patto di fiducia” tra i partiti: un patto di potere – diciamolo con tutta franchezza – che era finalizzato a conservare l’attuale establishment, nel nome di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022) Nel recente confronto sulla fiducia al Governo Draghi c’èun convitato di pietra del quale in pochi hanno parlato (a ben guardare solamente gli esponenti di Fratelli d’Italia) e che avrebbe dovuto rappresentare ilprotagonista del confronto “democratico”. Si tratta del popolo italiano, a cui appartiene la, “che – come afferma il primo articolo della nostra Legge fondamentale – la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”: una banalità per un sistema democratico-parlamentare a cui formalmente appartiene il nostro Paese. Più facile parlare – come èfatto in questi giorni – di “di fiducia” tra i partiti: undi potere – diciamolo con tutta franchezza – che era finalizzato a conservare l’attuale establishment, nel nome di ...

