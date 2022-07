Crisi di Governo, Mattarella ha sciolto le Camere. Al voto il 25 settembre (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente Sergio Mattarella ha annunciato in serata di aver sciolto il Parlamento dopo aver incontrato al Quirinale i presidenti di Camera e Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, alla luce delle dimissioni del premier Mario Draghi e dell’apertura della Crisi di Governo. Si tornerà al voto il 25 settembre. Crisi di Governo, Mario Draghi ha presieduto l’ultimo Cdm fissando la data del voto. Sarà il 25 settembre Subito dopo l’incontro con Fico e Casellati, il presidente Mattarella ha di nuovo ricevuto il premier Draghi per controfirmare il decreto di scioglimento delle Camere. Successivamente, alle 18, Draghi riunirà il Consiglio dei ministri che, tra le altre ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente Sergioha annunciato in serata di averil Parlamento dopo aver incontrato al Quirinale i presidenti di Camera e Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, alla luce delle dimissioni del premier Mario Draghi e dell’apertura delladi. Si tornerà alil 25di, Mario Draghi ha presieduto l’ultimo Cdm fissando la data del. Sarà il 25Subito dopo l’incontro con Fico e Casellati, il presidenteha di nuovo ricevuto il premier Draghi per controfirmare il decreto di scioglimento delle. Successivamente, alle 18, Draghi riunirà il Consiglio dei ministri che, tra le altre ...

